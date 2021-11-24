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    Biraz panik yaptım ama korkmadım! Bursa'da ormanda ayı 6 dakika boyunca hayat savaşı verdi

    Bursa İznik'te ormanda ayı ile göz göze gelen bekçi, 6 dakika boyunca hayat savaşı verdi. En sonunda ayıyı bayıltan kahraman genç de birkaç yerinden yaralandı.

    Bayılttı!

    Tokat'ta geçtiğimiz hafta yaşanan ayı saldırısının ardından dün Bursa'nın İznik ilçesinde de aynı olay yaşandı. İznik Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz, ormanlık alanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı.

    Boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan genç adam çevredeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, "Ormanda çalışıyorduk. Yemek molasına çıktım. Dönüşte ayı ile göz göze geldim. Ayıdan 100-150 metre kaçtım. Beni yakaladı ve 5-6 dakika ayı ile boğuştum. Hatta beraber yuvarlandık. Siz gidin bir de ayının halini görün onun hali daha perişan. Sonra sesleri duyan abim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Ben işimde gücümde biriyim, ayıya hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Biraz panik yaptım ama korkmadım! Bursa'da ormanda ayı 6 dakika boyunca hayat savaşı verdi
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