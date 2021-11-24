Aydın'da korkunç olay! Su borusu patlayınca ortaya çıktı! Okul bahçesinde kafatası ve kemik parçaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, patlağı tamir etmek için çalışma başlattı. Yapılan kazı çalışmasında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları bulundu.