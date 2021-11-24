Polis 3 yıldır her yerde onu arıyordu! Bakın nerede çıktı

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan Erdal E. (39), müstakil evin çatısındaki özel bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Erdal E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
3 yıldır firar olduğu öğrenilen hükümlünün Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir müstakil evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlünün yakalanması için arama yapıldı.