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    • Yaşam
    • 24.11.2021 18:18
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    • 24.11.2021 18:53
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    Polis 3 yıldır her yerde onu arıyordu! Bakın nerede çıktı

    Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan 39 yaşındaki Erdal E.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Erdal E.'nin bulunduğu yer ise polisi bile şoke etti.

    Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan Erdal E. (39), müstakil evin çatısındaki özel bölmede yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Erdal E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    3 yıldır firar olduğu öğrenilen hükümlünün Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir müstakil evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlünün yakalanması için arama yapıldı.
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        Haberler Yaşam Polis 3 yıldır her yerde onu arıyordu! Bakın nerede çıktı
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