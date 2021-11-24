Senarist yeğenini öldüren dayıya 25 yıl hapis! Maktulün annesi karara isyan etti

Esas hakkında mütalaasını açıklaya duruşma savcısı Yaşar Kapcak'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti takdiri indirim uygulayarak Yaşar Kapcak'ı 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Saime Duran'ın olay tarihi olan 23 Eylül 2020'de saat 16.00'da iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğal gazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Olay sonrasında ifadesi alınan kız kardeş İrem Duran'ın "Böyle alkol almaya devam ederse ya o beni ya ben onu öldüreceğim" diye sanığın bir cümle kurduğuna iddianamede yer verildi. Otopsi sonucuna göre, maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. İddianamede, Yaşar Kapcak'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.