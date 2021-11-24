Adım adım lazer epilasyon süreci

Lazer epilasyon yaptırmak istiyorsanız ve hala kararsızsanız adım adım lazer epilasyon sürecini inceleyerek bu konuda net bir karara varabilirsiniz. Sürecin olumlu yanlarının bol miktarda bulunması ve minimal olumsuz yanlar beraber tüm şeffaflıkla lazer epilasyon işleminin adımlarını inceleyelim.

LAZER EPİLASYONDA BİRİNCİ ADIM

İlk adım her süreçte olduğu gibi bir karar verme sürecine dayanmaktadır. Hangi cihazla hangi klinikte ya da hangi güzellik merkezinde lazer epilasyon sürecinizi başlatacağınıza net olarak karar vermelisiniz. Karar sürecinizi etkileyecek üç ana madde: lazer epilasyon fiyatları, lazer epilasyon cihazları ve güzellik merkezinin size sunmuş olduğu seans aralıkları olacaktır.

Hemen her merkezde Ortalama bir prosedürle yapılması mecburi olan lazer epilasyondan seans aralıkları 4-6 hafta arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak hiçbir merkezde lazer epilasyon süreci 15 haftalık aralarla devam etmez. O yüzden bu tercihinizi çok fazla etkileyecek bir nokta değildir.

Tercihi etkileyen noktalardan biri lazer epilasyon fiyatları olacaktır ki burada kararınızı ortalama hesaplama üzerinden verebilirsiniz. Merdiven altı yerlerden ve sağlıksız uygulamalardan uzak durmak için farklı fiyatları incelemenizde fayda vardır.

Cihazları seçerken sizin kıl kökünüze uygun olan cihazdan yana tercih yapmanız önerilir. Bu yüzden tercih ettiğiniz ya da edeceğiniz merkezde özellikle hangi cihazlarla işlem yapıldığına dikkat etmelisiniz.

Karar verme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra ikinci adıma geçebilirsiniz.

LAZER EPİLASYON SÜRECİ İKİNCİ ADIM

Hassas ciltlerin rahatlıkla tercih etti ve verim aldıkları lazer epilasyon vücudun herhangi bir yerinde kullanım için uygundur. Sıklıkla tercih edilen bölgeler Kollar bacaklar genital bölge ve Yüz bölgesi olmaktadır. Kadınlar ve erkekler için farklı İhtiyaca cevap vermesi açısından omuz bölgesi sırt bölgesi ve göğüs bölgesinde de lazer epilasyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Lazer epilasyon yaptıracağınız zaman belirlenecek seans araları sizin cilt tipinize göre tercih edilmelidir. Önerilen süre 6 ile 12 hafta arasında değişkenlik gösterir. İkinci adımda bu analizlerin gerçekleşmesi ilerlemeniz için size kolaylık sağlayacaktır.

LAZER EPİLASYON SÜRECİNDE ÜÇÜNCÜ ADIM

Belirlenen seans aralıklarına göre türlerin uygulanacağı zaman dilimleri takvimde işaretlenmeli de mutlaka seanslara zamanında katılım gerçekleştirilmelidir. işlemden gerçekten verim almak istiyorsanız zaman konusunda hassas davranmanızı öneririz. kıl köklerinin uyarılması ve kıl köklerinde kılın yeniden gelişmesini sağlayacak zamanın verilmemesi işlemin faydalı ve etkili olması için oldukça önemlidir.

LAZER EPİLASYON SÜRECİNİN DÖRDÜNCÜ ADIMI

Belirlenen tarihlerde ilk seansımızı olmak için merkezinize gittiğinizde kürlerden önce size yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmelidir. İşlemden bir gün önce duş almanız ve işlem yapılacak bölgeyi tıraş etmeniz gerekir. Boyu kısaltılmamış tüyler özellikle son teknoloji cihazlar da minimal seviyeye düşürülen acı seviyesini arttırabilmektedir. Bu sebeple detaylı bir tıraş işlemini en fazla bir gün önceden gerçekleştirmeniz gerekir.

TÜYLER AZALIYOR DAHA TEMİZ HİSSEDİYORUZ LAZER EPİLASYON DA BEŞİNCİ ADIM

Lazer epilasyon cihazından tüyleri tanıması ve yine tedavinin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için kıl foliküllerinde pigmentin olması gerekir. Bu yüzden kesinlikle süreç içerisinde ağda kullanmamanız tavsiye edilir.

LAZER EPİLASYONDA ALTINCI ADIM

İşlemden hemen sonra doğrudan güneş ışığından kaçınmanız, işlem yapıldıktan sonraki 4 saat boyunca duş almamanız ve suya temas etmemeniz gerekmektedir. Bu önlemler oluşabilecek cilt lekelerini engellemek ve cildin verebileceği reaksiyonları azaltmak için alınır.

KABARCIKLAR NEDEN OLUYOR?

İşlem sonrasında cilt üzerinde belirli kabarcıklar ve kızarmalar ortaya çıkabilir. Bu cildinizin alt tabakasına ulaşıldığının ve işlemin doğru yapıldığının bir belirtisidir. 2 gün içinde tüm kızarıklık ve kabarcık sorunu ortadan kalkacaktır.

BODY PEELİNG İLE DÖKÜLME SEVİYESİNİ ARTTIRIN

Lazer epilasyon süreciniz başladığında, her duşta vücudunuza peeeling yapmalısınız bu tüylerin daha hızlı dökülmesini sağlar. Böylece işlemden aldığınız verimi en üst seviyeye çıkartmanız mümkün olacaktır.

YEDİNCİ ADIM LAZER EPİLASYONUN RAHATLIĞI

Lazer epilasyon sürecinizi başlatmış ve hali hazırda birçok adımı tamamlamışsanız siz de artık tüyler yok kısmına gelmişsiniz demektir. Seansların sonunda istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmanız ve çok daha pürüzsüz, kararma sorunu olmayan bir cilde kavuşmanı mümkün. Peki, rahatlığı sunduğu konfor alanıyla birlikte hayatlarımızın vazgeçilmez güzellik eylemelerinden biri olan lazer epilasyon fiyatları nasıl? Her bütçeye ve her kesime hitap ediyor mu?

LAZER EPİLASYON FİYATLARI

Bu kıyaslamayı yapmadan önce diğer ürünlerin fiyatları ve kullanım süreleri ile bir kıyaslama yapmak oldukça yerinde olacaktır. Her ay almanız gereken bakım ve temizlik ürünleri daimî masraf iken sadece belli bir dönem uygulanan epilasyon bir dönemlik bir masraf olarak arşımıza çıkar. Böylece kıyaslama yapıldığında lazer epilasyon açık ara farkla daha ucuzdur. Üstelik çok daha konforlu ve yüzde doksan başarı oranı olan bir yöntemdir.

LAZER EPİLASYON ACI VERİYOR MU?

Lazer epilasyon muadillerine bakıldığında acı vermeyen bir sistemdir. Acısı ve ağrısı minimal olan sistemlerin biri olarak değerlendirmek gerekir. Kişinin acı eşiği, cildinin hassas olması gibi etmenler aslında sinek ısırığı gibi olan işlemi daha acılı gibi algılamanıza neden olabilir. Ancak yüzde kadından 98 'i diğer yöntemlere kıyasla epilasyonun ağrısız ve acısız olduğunu ifade etmektedir.

LAZER EPİLASYON YAPTIRANLARIN YORUMLARI

Ağrı acı ve süreç hakkında verdiğimiz bilgilere ilave olarak bir de lazer yaptıran kadın ve erkelerin cevaplarını derlemek konunun netleşmesi açısından oldukça önemlidir.

'' Lazer işlemini daha önce neden yaptırmadım diye kendime kızıyorum artık, böyle bir rahatlık yok. 5 dakikada hazır olmak diye bir şey var ve evet bu epilasyon ile mümkün. ''

'' Arkadaşımın tavsiyesi ile lazer epilasyon yaptırdım. Başlarda onun gibi sonuç alamayacağımı düşünüyordum, çünkü benim kıl köklerim çok daha güçlü ve tenim arkadaşıma kıyasla daha esmerdi. Fakat korktuğum hiçbir şey gerçekleşmedi ve bende pürüzsüz bir cilde sahip oldum''

''Lazer epilasyon fiyatları, ödeme kolaylığı ile bana çok cazip geldi ve başladım çok memnunum.''

'' Koltuk altımda ortaya çıkan kararma nedeniyle doktorumun da önerisini dikkate alarak lazer epilasyon yaptırmaya karar verdim. 8 seans ve sonuç harika, kararma ve sorunlar ortadan kalktı''

'' Lazer acı veriyor diyenlere şunu söylemek istiyorum ki bu tamamen sizin hassasiyetiniz ile ilgili bir durum, benim için çok acısız ve kolay bir süreçti iyi ki tercih etmiş iyi ki yaptırmışım diyorum''

'' Hem yüz bölgemde hem de tüm vücut üzerinde mükemmel sonuçlar veren tek yöntem, tercih ettiğim için çok mutluyum''

Yorumların lazer epilasyon hakkında olumsuz ve iç karartıcı olmaması ve hemen hemen yaptıranların duyduğu memnuniyetin eş seviye de olması sizlerin de karar verme sürecinde olumlu bir gidişat yaratacaktır diye düşünüyoruz. Yorumlarla birlikte seçilen cihazın ve uygulama süresinin kişiye göre değişmesi durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Güvenilir ve profesyonel bir merkezde olduğunuzda veda edeceğiniz şey neşeniz ya da moraliniz değil istenmeyen tüyleriniz olur.

Lazer epilasyon hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.



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