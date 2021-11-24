Olay, 15 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 3 yaşında 1 erkek çocukları olan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışmada Yasemin Çitil, silahını aldığı polis eşi Emrullah Çitil'e 6 el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yasemin Çitil hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yasemin Çitil hakkında TCK'nin 82/1 D maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, Yasemin Çitil'in eşinin, yeni görev yeri olan Van'a gitmesini istemediği yönünde attığı telefon mesajları yer aldı. Yasemin Çitil'in polis eşine 'Geliyorum eve bekle sen, gitmiyorsun Emrullah bir yere', 'Bak emniyete getirtme beni', 'geliyorum, yoldayım, bekle' gibi bir kısmı hakaret ve tehdit içeren mesajlar attığı ortaya çıktı. Yasemin Çitil'in iddianameye yansıyan ifadesinde, "Emrullah ile evliliğimizin ilk yılından itibaren problemlerimiz vardı. Kendisi sürekli beni darbediyordu. Ancak büyükler araya girdi ve ben şikayetçi olmadım. Olay günü babamı arayıp 'Öldüreceğim Yasemin'i, artık yeter' şeklinde konuştu. Boğuşma sırasında silah patladı. Sonrasında ateş ettiğimi hatırlamıyorum ama kesinlikle balkondan düştükten sonra ateş etmedim. Çünkü balkona geçtiğimde silahın mermisi bitmişti" dedi.
'OLAY YERİNDE BOĞUŞMA İZİ YOK'
Emrullah Çitil'in ailesinin avukatı olan Mete Güçyetmez, "İddianame doğrultusunda işlemlerimiz devam ediyor. Emrullah Çitil'in öldürülmesiyle alakalı olarak iddianamede birçok delile yer verilmiş. Küçük çocuğun yaşamış olduğu travma nedeniyle ifadesi hala alınamamıştır. Emrullah Çitil'in tişörtünde 6 tane mermi deliği girişi ve bunlardan 2 tanesinin yakın, diğerlerinse uzak atış olduğu değerlendirilmekte. Üzerindeki pantolonda da 2 tane mermi deliği girişi bulunmakta. Buradan anladığımız, sanığın aslında bir pişmanlık göstermediği ve bu doğrultuda da ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü görüntülerden de izlediğimizde maktul cinayetten kaçabilmek adına kendini balkona atmış ve uzunca sürede orada kalmıştır.