'BİR PİŞMANLIĞI YOK'

Emrullah Çitil'in kız kardeşi Rabia Çitil ise, "Savcılık iddianamesi hazır ve bizim düşündüğümüz şekilde öngörülmüş bir iddianame. Kesinlikle nefsi müdafaalık bir durum olmadığını burada görüyoruz. Yine atılan mesajlarda Yasemin'in ağabeyime psikolojik bir baskı uyguladığı ve M.'ye bakamayacağını belirterek 'Artık senin çocuğunla baş edemem. Hiçbir yere gidemezsin. Bekle geliyorum' tarzında cümleler kullanarak ağabeyimi göreve göndermek istemediğini görüyoruz. Bu olay sırasında ağabeyimin hiçbir şekilde bir boğuşma esnasında olmadığı ve aksine ağabeyim en savunmasız anında böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Keza özel harekat polisi olan ağabeyim kendini her türlü boğuşmada savunabilecek birisi. Yasemin, ağabeyim balkondan kendini kurtarmak için attığında bile 2 kurşun sıkıyor üzerine ve bu artık öyle bir hırs ki polisler tarafından götürülürken, 'Ölmedi mi o, gebermedi mi hala?' diyerek bağırması bir pişmanlığı olduğunu göstermiyor. Gereğinin adli mercilerce yapılacağına inanıyoruz. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.