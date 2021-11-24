Kayseri'de defineciler 19'uncu yüzyılda inşa edilen kiliseyi tahrip etti

Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi'nde 1835 yılında inşa edilen Aya Triada Kilisesi, mübadele döneminin ardından kaderine terk edildi.
Tarihi kilise, sık sık definecilerin saldırısına uğradı, tahrip edildi. Kilisenin fresklerine de kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Kilisenin çan kulesi ve duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.
Kiliseye 30 yıl öncesine kadar ziyaretçi geldiğini söyleyen mahallelilerden Halil Elemeği, "Aya Triada Kilisesi mahallenin sembollerinden bir yer. Tarihi kilisenin şu anki durumu içler acısı. Defineciler, kilisenin iç kısmını delik deşik etti.