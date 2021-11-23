"Portakal bile alamıyorum" diyen kadın gayrimenkul zengini çıktı! Çok sayıda dairesi var...

Ağlı'nın küçük bir ilçe olduğunu belirten Yulu, "Herkes birbirini burada tanıyor. Burada yakınımızda gördüğünüz üç katlı apartman ve yanındaki garajı bulanan arsa kendilerine ait. Ülkemiz şartlarında varlıklı bir aile olduğuna inanıyorum bu ablamızın. İstanbul'da eşi ve kendisinin üzerine 4-5 tane dairelerinin olduğunu, hatta Kastamonu'da bir dairesinin olduğunu biliyorum. Tabi ki ülkemizde pahalılık var. Yok değil, kimse bunu inkar etmiyor. Ama böyle varlıklı bir ailenin gerekten markete girip bir şey alamayacak durumda olduğunu göstermesi, 'patlıcanı yağ çekiyor' diye alamıyorum diyecek duruma düşmesi, hatta 'portakalın üç kilosu 10 lira olduğunda ancak alabiliyorum' diyecek duruma düşmesi bizleri gerçekten üzdü. Sevim ablayı bizler tanıyoruz. İlçemize geldiğinde her zaman kendisiyle görüşüyoruz. İlçemizde esnaflıkta yapıyorum ben. Ben çok üzüldüm bu beyanatına. Sevim ablanın bu lafı nasıl söylediği, hangi maksatla bunu yaptığına hala hayret ediyorum. Henüz daha kendisiyle yüz yüze gelmedik. İstanbul'a gittiğinde sanırım kendisiyle bu röportajı yapmışlar. Her yaz Ağlı'ya geliyorlar. Kışları da İstanbul'da yaşıyorlar. Eşi ve kendileri geliyorlar. Hatta her ikisi de Hac'a gidip gelmiş insanlar. Sevim ablamız da Hac'a gidip gelmiş bir insan. Kabe'ye gitmiş, oraları görmüş bir insanın kendi mal varlığını sanki sadece emekli maaşıyla geçiniyormuş gibi duruma düşürerek bir şey alamayacak gibi göstermesi bizleri gerçekten derinden üzdü" dedi.

"İLÇEMİZDE VİDEOYU İZLEYEN HERKES HAYRET EDİYOR, NASIL BÖYLE BİR BEYANAT VEREBİLİR"