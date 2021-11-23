İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün: Sarıyer'de yol kenarında kesilmiş at parçaları bulundu

Hiçbir şekilde yani ne belediye ne polis tarafından ne de jandarma hiçbir Allah'ın kulu buraya gelip de burada ne var ne yok diye bakmıyor. Neticede işte maalesef böyle bir olay oldu. Dün akşam itibariyle bu yoktu. Biz köpeğimizi gezdirirken bir baktık daha dün akşam olmayan araba izleri, anormal bir şekilde göze batıyor zaten.