Karısını işyerinde döverek öldürdü! Kızını aradı

Başakşehir'deki tekstil atölyesini eşi Şahibe Altıntaş(42) ile birlikte işleten Mehmet Altıntaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre önceki gün akşam saatlerinde yanlarında çalışan kızları K.A eve gitti. Sabaha karşı 04.30 sıralarında babasından bir telefon aldı.