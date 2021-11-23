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    Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban kadın Ayşe Bacak: Cansız bedeni çıplaktı

    Mersin'de, Müslüme Yağal'ın (3) cesedini bulan kadın çoban Ayşe Bacak, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılarak o anları anlattı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.

    Cansız bedeni çıplaktı

    Mersin'de, Müslüme Yağal'ın (3) cesedini bulan kadın çoban Ayşe Bacak, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılarak o anları anlattı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.

    Ayrıca olay yerinde küçük kızın öldürüldüğüne dair kan izleri de tespit edilemedi. Müslüme'nin başka bir yerde öldürülüp oraya bırakılmış olabileceği belirtildi. Bu arada Müslüme'nin babası Mehmet, annesi Selvi ile ağabeyleri, dede ve bazı yakınları, adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban kadın Ayşe Bacak: Cansız bedeni çıplaktı
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