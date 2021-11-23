Tokat'ta ayı ile güreşen çiftçi taburcu oldu! Ayıdan haber yok

Ayıya ne olduğu belli değil. Yaralanmış olabilir. Cesareti olsaydı gelirdi herhalde. Ama şu anda ayı falan gören yok. Dediğim gibi ayıran bir haber yok. O korkuyla nereye gittiği durumunun ne olduğu belli değil. Bayağı bir mücadele ettik, ayı bizi pasif görseydi o kızgınlıkla kolay kolay bırakmazdı.