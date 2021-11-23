Tokat'ta ayı ile güreşen çiftçi taburcu oldu! Ayıdan haber yok

Biranda ayının saldırısına uğrayan Yıldız, kolları ve bacaklarından yaralandı. Köylüler tarafından hastaneye kaldırılan çiftçi Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 3 gün süren tedavi işlemlerinin ardından taburcu edilen Yıldız, köyüne ve çocuklarına kavuştu. Yıldız kurtulduğu için mutlu oluğunu ifade ederek, "Ayıyı görünce hiç bugünlere geleceğimizi zannetmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Yıldız, "Evin yanındaki ağaçların bulunduğu yerden sesleri duyunca merak ettim. O merakla aşağıya doğru indim. Elimde fener vardı o ara üstüme doğru geldiğini duydum.