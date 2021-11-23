İstanbul Maltepe'de tuhaf olay! Ölen adama trafik cezası yazıldı (Yaşam haberleri)

İstanbul Maltepe'de akıl almaz bir trafik cezası kesildi. İki yıl önce hayatını kaybeden Zafettin Azman'a aracına trafik cezası kesildi. Üstelik Azman'ın aracı da seyir halinde değil otoparkta duruyordu. Vefat eden babasına gelen trafik cezasıyla şoke olan Üstün Azman soluğu adliyede aldı. Hakimlik, "İhlalin ne olduğu ifade edilmedi, ölüye de ceza kesilemez" diyerek 144 liralık cezayı iptal etti. Seda Nur GÜNAYDIN

KANSERE YENİK ÜŞTÜ

Tekirdağ'da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle ara verdiği okulunda 8 ay sonra öğretmen ve öğrencileri tarafından alkışlar ve şarkılarla karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu (52), hayatını kaybetti. Türkiye'yi ağlatan törende Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerine sarılıp gözyaşı dökmüştü.

AYŞEGÜL HAYATA TUTUNAMADI

Kocaeli Gebze İlçesinde kendisini takip eden yabancı uyruklu kişinin ormanlık alanda saldırısına uğrayan ve başına taşla vurulduğu için ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi. Yşegül, yaklaşık 5 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Abbas ÇAKAR

EMLAK ZENGİNİ KADIN KAÇIRILDI

İzmir'de özel bir bakım evinde kalan emlak zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), 19 Kasım'da sırra kadem bastı. Enbiyaoğlu'nun kızı Hanzade Altıparmak (59) kayıp başvurusunda bulundu. Bodrum'da yaşayan Altıparmak annesini eski bakıcısı M.N.A.'nın kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Altıparmak, eski bakıcının annesine zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. "Annemi tehdit ettiğini, zorla senet imzalattığını biliyoruz. Vekaleti vardı, iptal ettik. Tekrar vekalet alıp, üzerindeki mal varlıklarını almak için uğraşacaklardır" dedi. Polis, eski bakıcısı M.N.A.'yı aramaya başladı.

ELİNİZE SAĞLIK

Kosova'da yaşayan 13 yaşındaki İdil Abazi'ye, yaklaşık 10 yıl önce Prader Willi Sendromu teşhisi konuldu. Yıllar içinde 200 kiloya ulaşan talihsiz çocuk, zamanla yatağa bağımlı hale geldi. Ülkesindeki hekimlerin 'hayati tehlikesi var' diyerek ameliyat etmemesi üzerine ailesiyle İstanbul'a gelen Abazi'ye Türk hekimler umut oldu. İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde laporoskopik tüp mide ameliyatı olan İdil, bir haftada 10 kilo verdi. Küçük kız, "Arkadaşlarımı, onlarla oynamayı, okula gitmeyi çok özledim. Başka çocuklar gibi okula gitmek istiyorum" dedi.

BEBEĞİNE KURBAN OLDU

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli olan hemşire Işıl Dalgın (34), Coronovirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dalgın'ın, 10 aylık bebeğini emzirdiği gerekçesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi. Dalgın, Derince'de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

DAYAKBÜS

Kocaeli'de Şenol Bayraktar, otobüsü kaçırdı. Arkadaki araca atladı. Sürücüye "Öndeki şerefsiz almadı" diye hayıflandı! Ancak şoför "O benim babam nasıl küfür edersin" deyince tartışma çıktı. Fena halde dayak yiyip yüzü gözü morardı.

BARIŞ SAVAŞI

Diyarbakır'da kan davalı iki aile, barışmak için kahvede bir araya geldi. Çıkan çatışmada 3 kişi can verdi. 4 yaralı var.

PATRONU SOYDU

Alanya'da ev alan büfeci İ.Y, 400 bin TL'lik dövizi motosiklet selesine gizledi. Çalışanı M.A, paraları çalıp gitti.