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    Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe! 136 ünlü ismin mal varlıklarına çökmeye çalıştılar

    İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli iki personelin içerisinde Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi.

    Ünlü çeteye baskın!

    İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli iki personelin içerisinde Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporla ortaya çıkan skandalda, ünlülerin nüfus kayıtlarının da alındığı belirlenince iki personel hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Atakan IRMAK

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    Haberler Yaşam Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe! 136 ünlü ismin mal varlıklarına çökmeye çalıştılar
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