İstanbul Avcılar'da korkunç olay! Evini yakıp çocuğunu döven kocasını öldürdü

Zihinsel ve bedensel engelli oğluna sinirlenerek önceki gün tartıştığı eşi Merve Betül Akay'a şiddet uygulayan, ardından evi ateşe vererek intihar ettiği öne sürülen Hasan Akay cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Poliste önce inkar sonra da suçunu itiraf eden Merve Betül Akay, "Eşim alkollüydü. Beni öldürmekle tehdit etti. Silahı bana doğrulttu. Boğuşma sırasında elindeki tabancayı alarak başının sol tarafına ateş ettim, ardından komşuların evine gittim.

SİLAH SESİ DUYMUŞ

Ben karşılık vermeseydim beni öldürecekti" dedi. Eşini öldüren Akay, ilk ifadesinde eşinin engelli oğlunu tedavi için gelen doktoru kıskandığını bu nedenle evi ateşe verdiğini, kendisinin komşuya kaçtığını, ardından silah sesi duyduğunu öne sürmüştü. Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulut YAMANDAĞ