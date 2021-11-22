Büyükçekmece'de damperi zamansız açılan kamyon üst geçide çarptı!

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı.
Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı.
TRAFİK KISA SÜRELİ KİLİTLENDİ
Damper üst geçide takılı kalırken, kamyonun ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.