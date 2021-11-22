Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.11.2021 23:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 23:44
    ABONE OL

    Büyükçekmece'de damperi zamansız açılan kamyon üst geçide çarptı!

    Son dakika haberleri... İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İşte detaylar...

    Zamansız kalkınca üst geçide çarptı!

    İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.

    Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı.

    Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı.

    TRAFİK KISA SÜRELİ KİLİTLENDİ
    Damper üst geçide takılı kalırken, kamyonun ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

        Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

        "MİLLET KORNA ÇALDI AMA DUYMADI"
        Yaşanan kazayı anlatan Murat Gökben, "Yolda gelirken damper açıldı. Sonra üst geçide vurdu.

        Yaralanan olmadı. Millet korna çaldı ama arkadaş duymadı" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TBMM karıştı! MHP’li isim Demirtaş teröristtir dedi...
        Haberler Yaşam Büyükçekmece'de damperi zamansız açılan kamyon üst geçide çarptı!
            SON DAKİKA