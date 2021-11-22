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    • Yaşam
    • 22.11.2021 09:11
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    • 22.11.2021 09:11
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    SON DAKİKA! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat (22 Kasım hava durumu)

    Son dakika hava durumu.... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 22 Kasım verilerine göre öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Son dakika haberine göre Türkiye yarın batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İşte yurt genelinde 22 Kasım hava durumu...

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

        Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

        Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

        Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

            Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 14°C
            Parçalı az bulutlu

            DÜZCE °C, 17°C
            Parçalı az bulutlu

            KASTAMONU °C, 14°C
            Parçalı az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 17°C
            Parçalı az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

            Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 16°C
            Parçalı az bulutlu

            SAMSUN °C, 18°C
            Parçalı az bulutlu

            TOKAT °C, 14°C
            Parçalı az bulutlu

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı az bulutlu

            DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu
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            Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
            Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat (22 Kasım hava durumu)
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