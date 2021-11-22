Sigara içerken evi yaktılar! Ev sahibi Fahrittin, evden çıkmalarını istediği kiracıların yaktığını iddia etti

Alevlere iki araçla müdahale eden itfaiye erleri, hasara neden olan yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale sırasında yangına neden olduğu öne sürülen Emirhan K.'nın eşini ve yakınlarını bırakıp, gittiği tespit edildi.

Ebru K. ise polise verdiği ifadenin ardından yakınları tarafından götürüldü. Kiracılarından şikayetçi olan ev sahibi Akkoç ise Emirhan K.'nın evi yaktığını iddia etti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.