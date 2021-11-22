Sigara içerken evi yaktılar! Ev sahibi Fahrittin, evden çıkmalarını istediği kiracıların yaktığını iddia etti

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi 3250 Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Fahrittin Akkoç, yaklaşık 4 aydır yakınlarının yanında kalan ve bu süre zarfında kirayı da ödemeyen kiracıları Emirhan K. ve Ebru K. çiftinden evi boşaltmasını istedi.
Koltuğun üzerine düştüğü düşünülen sigara nedeniyle yangın çıktı. Evde sular kesik olduğu için ateşi söndüremediklerini belirten Ebru K., durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede evin her yerini sardı.