Şehit Ali Bezik'in cenazesine mavi bere ile katılan kızı Batın Bezik komando oldu

Babam geldiğinde, birlikte yarım pastadaki mumu üflüyorduk. Babam ile doğum günü fotoğraflarımızda hep onun için ayırdığımız pastanın yarısı var. Fotoğraflarda bile üzerinde üniforması var, sanki her an gidecekmiş gibi hissediyordum. Ve sonra bu vatan yolunda şehit oldu, artık hiç gelmedi. Küçük yaşta babasız kalmak bir kız çocuğu için çok zor.