Şehit Ali Bezik'in cenazesine mavi bere ile katılan kızı Batın Bezik komando oldu

Türkiye, Batın Bezik'i henüz 7 yaşında şehit babasının cenazesinde taktığı mavi bereyle tanıdı. Aradan 17 yıl geçti ve o küçük kız babasına verdiği sözü tutup, komando oldu. Babasının mezarı başına giderek, "Baba bak kızın başardı" dedi...
Van Gürpınar'da 28 Haziran 2004 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Şehit edilen 34 yaşındaki Kıdemli Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik, geride gözü yaşlı eşi Nilgün Bezik, 7 yaşındaki kızı Batın Bezik ve 14 aylık oğlu Berker'i bırakmıştı. Türkiye, Batın'ı cenaze töreninde taktığı babasına ait Mavi Bere ile tanıdı.
2007 yılında çekilen fotoğrafta Batın Bezik, kardeşi Berker ve annesi Nilgün Bezik ile birlikte babası adına verilen Devlet Ödünç Madalyası'nı alıyor.
Bugün 24 yaşında olan Batın Bezik, şehit babasının yolunda giderek asker olmak için girdiği sınavı kazandı. Ardından İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki 9 aylık zorlu eğitimi tamamlayarak komando oldu. Batın, babasıyla yarım kalan hikâyesini ve komando oluşunu Ankara Jandarma Akademisi'nde Hürriyet'e anlattı...