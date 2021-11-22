İstanbul Bağcılar'da O.Ş. idaresindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül'e çarptı. Olayın etkisiyle yere düşen anne ve kızı kamyonun altından sürünerek çıktı. Ancak küçük kız, kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Melike Gül, hayatını kaybetti. O.Ş. isimli şoför ise polis tarafından gözaltına alındı.
HER DOST VİCDANSIZDIR
İzmir'de evde arkadaşlarıyla eğlenen Ahmet Soyubol, apartman çıkışında bir taksiden ateş açılması sonucu can verdi. Soyubol'un sosyal medyadan, "Her insan bir kez sırtından vurulur. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır" yazması dikkat çekti. (Ceyhan TORLAK)
PENG SHUAI BULUNDU Ç İ N ' D E
2 hafta önce cinsel saldırıya uğradığını söyledikten sonra kaybolan ünlü tenisçi Peng Shuai, ortaya çıktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Shuai ile 30 dakikalık görüntülü konuşma yaptığını belirtti. Görüşmede yer alan Atletler Komisyonu Başkanı Emma Terho, "Peng'in sağlığı yerinde" dedi