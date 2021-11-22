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    İstanbul Bağcılar'da yürek burkan kaza! Kamyon Anne ve 5 yaşındaki kızına çarptı (Yaşam haberleri)

    İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül'e kamyon çarptı. Olayın etkisiyle yere düşen anne ve kızı kamyonun altından sürünerek çıktı. Ancak küçük kız, kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli yaşam haberleri...

    Kamyon faciası

    İstanbul Bağcılar'da O.Ş. idaresindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül'e çarptı. Olayın etkisiyle yere düşen anne ve kızı kamyonun altından sürünerek çıktı. Ancak küçük kız, kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Melike Gül, hayatını kaybetti. O.Ş. isimli şoför ise polis tarafından gözaltına alındı.



    HER DOST VİCDANSIZDIR
    İzmir'de evde arkadaşlarıyla eğlenen Ahmet Soyubol, apartman çıkışında bir taksiden ateş açılması sonucu can verdi. Soyubol'un sosyal medyadan, "Her insan bir kez sırtından vurulur. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır" yazması dikkat çekti. (Ceyhan TORLAK)



    PENG SHUAI BULUNDU Ç İ N ' D E
    2 hafta önce cinsel saldırıya uğradığını söyledikten sonra kaybolan ünlü tenisçi Peng Shuai, ortaya çıktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Shuai ile 30 dakikalık görüntülü konuşma yaptığını belirtti. Görüşmede yer alan Atletler Komisyonu Başkanı Emma Terho, "Peng'in sağlığı yerinde" dedi



        GASP İÇİNDE GASP!
        İstanbul Beyoğlu'nda mekanda eğlendiği Fransız Lina Samira B. ile birlikte otele giden Katarlı Al Saad M, kadının çantasını çalarak kaçmak istedi.



        Kadının kovaladığı genç, merdivenlerden yuvarlanarak yere düştü. B, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Taksiyle gelen başka bir gaspçı ise gencin 15 bin lira değerindeki telefonunu, paralarını çalıp kaçtı. Film sahnelerini aratmayan trajikomik olay güvenlik kameralarına yansıdı.

        ALANYA SALLANDI
        Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saat 23:35'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



        72 MİLYON DEVRETTI
        6 BİLEN çıkmayınca 72 milyon 306 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 104'er, 4 bilenler 528'er, 3 bilenler 26'şar, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



            2 TALİHLİYE 218'ER BİN
            5+1 BİLEN 2 kişi, 218'er bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 346'şar, 4+1 bilenler 377'şer, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 19'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            KAHREDEN ŞÜPHE
            Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili şok edici bir detay ortaya çıktı. Görgü tanıkları, küçük yavrunun cansız bedeninin, 10 günlük olamayacağını başka yerde öldürülüp bulunduğu yere bırakılmış olabileceğini belirtti. Bu arada baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın şüpheli sıfatıyla gözaltında oldukları bildirildi.

            IŞIL HEMŞİRE COVİD KURBANI
            İzmit Seka Devlet Hastanesinde görevli hemşire Işıl Dalgın, Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 10 aylık bir bebeği olan Işıl hemşirenin, Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

            YUMRUK AŞKI!
            İstanbul'da Milli boksör Hakan Doğan, 4 yıl önce rakibini mağlup ettikten sonra kendisi gibi milli boksör olan kız arkadaşı Ayşenur Topal'a ringde evlenme teklifi etti. Geçen yıl nikah kıyan çift, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "2022 yılındaki Avrupa Dünya Şampiyonluğu'nda madalya almak istiyoruz" dedi. Doğan, bu spor sayesinde 20 ülkeye gittiğini, farklı kültürlerle tanıştığını söyledi.

            KANYONET!
            Antalya'da Muhammed Kaya, kamyonetiyle geri manevra yaptı. İkiz çocukları Asaf ve Aras'a çarptı. ASAF ne yazık ki kurtarılamadı. Kaya ile eşinin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldukları ortayı çıktı.

            FENOMEN MİDAS
            Ankara'da dört kulaklı kedi Midas'ın, takipçisi 90 bini aştı. Çok sayıda da sahte hesap açıldı.

            MESAİDE OKU-MA!
            Bursalı bir işçi, gazete okuma bahanesiyle görevini savsakladı. Tazminatsız atıldı. Yargıtay da onayladı.

            HAMSİ BEREKETİ
            Zonguldak Ereğli limanı, balıkla doldu taştı. Belediye 15 ton hamsi ızgara dağıttı.

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            3600 ek gösterge gençlere de yarayacak
            Haberler Yaşam İstanbul Bağcılar'da yürek burkan kaza! Kamyon Anne ve 5 yaşındaki kızına çarptı (Yaşam haberleri)
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