



2 TALİHLİYE 218'ER BİN

5+1 BİLEN 2 kişi, 218'er bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 346'şar, 4+1 bilenler 377'şer, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 19'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

KAHREDEN ŞÜPHE

Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili şok edici bir detay ortaya çıktı. Görgü tanıkları, küçük yavrunun cansız bedeninin, 10 günlük olamayacağını başka yerde öldürülüp bulunduğu yere bırakılmış olabileceğini belirtti. Bu arada baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın şüpheli sıfatıyla gözaltında oldukları bildirildi.

IŞIL HEMŞİRE COVİD KURBANI

İzmit Seka Devlet Hastanesinde görevli hemşire Işıl Dalgın, Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 10 aylık bir bebeği olan Işıl hemşirenin, Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

YUMRUK AŞKI!

İstanbul'da Milli boksör Hakan Doğan, 4 yıl önce rakibini mağlup ettikten sonra kendisi gibi milli boksör olan kız arkadaşı Ayşenur Topal'a ringde evlenme teklifi etti. Geçen yıl nikah kıyan çift, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "2022 yılındaki Avrupa Dünya Şampiyonluğu'nda madalya almak istiyoruz" dedi. Doğan, bu spor sayesinde 20 ülkeye gittiğini, farklı kültürlerle tanıştığını söyledi.

KANYONET!

Antalya'da Muhammed Kaya, kamyonetiyle geri manevra yaptı. İkiz çocukları Asaf ve Aras'a çarptı. ASAF ne yazık ki kurtarılamadı. Kaya ile eşinin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldukları ortayı çıktı.

FENOMEN MİDAS

Ankara'da dört kulaklı kedi Midas'ın, takipçisi 90 bini aştı. Çok sayıda da sahte hesap açıldı.

MESAİDE OKU-MA!

Bursalı bir işçi, gazete okuma bahanesiyle görevini savsakladı. Tazminatsız atıldı. Yargıtay da onayladı.

HAMSİ BEREKETİ

Zonguldak Ereğli limanı, balıkla doldu taştı. Belediye 15 ton hamsi ızgara dağıttı.