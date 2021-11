HER DOST VİCDANSIZDIR

İzmir'de evde arkadaşlarıyla eğlenen Ahmet Soyubol, apartman çıkışında bir taksiden ateş açılması sonucu can verdi. Soyubol'un sosyal medyadan, "Her insan bir kez sırtından vurulur. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır" yazması dikkat çekti. (Ceyhan TORLAK)