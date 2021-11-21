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    • Yaşam
    • 22.11.2021 04:30
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    • 22.11.2021 04:30
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    Son dakika: Manisa'da gece yarısı silahlar çekildi! 1 yaralı

    Son dakika haberi... Manisa'da gece yarısı silahlı çatışma çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırganı arama girişimleri sürüyor.

    DHA
    Manisa’da gece yarısı silahlar çekildi

    Son dakika haberi...Manisa'da, Hasan D. (39) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Hasan D., hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı arıyor.

    Olay 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta meydana geldi. Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Hasan D.'yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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