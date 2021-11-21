Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.11.2021 01:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 01:46
    ABONE OL

    Avcılar'da acı olay! Eşini darbettikten sonra evi ateşe verip intihar etti

    İstanbul Avcılar'da aile dramı yaşandı. Avcılar'da doğuştan engelli çocuğunun halıyı kirletmesi nedeniyle eşiyle tartışan Hasan Akay, öfkelenerek evi ateşe verdi. Anne M.B.A., engelli oğlu ile balkondan geçerek komşularına sığınırken, Akay tabancayla intihar etti.

    DHA
    Avcılar’da aile dramı!

    İstanbul'da acı bir olay yaşandı. Avcılar'da doğuştan engelli çocuğunun halıyı kirletmesi nedeniyle eşiyle tartışan Hasan Akay, öfkelenerek evi ateşe verdi. Anne M.B.A., engelli oğlu ile balkondan geçerek komşularına sığınırken, Akay tabancayla intihar etti.

    ENGELLİ OĞLU HALIYI KİRLETİMCE CİNNET GETİRDİ
    Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

    İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen Hasan Akay, doğuştan engelli oğlunun halıyı kirletmesi üzerine eşi M.B.A. ile tartıştı.

    EŞİNİ DARBETTİ EVİ ATEŞE VERDİ
    Eşini darbeden ve cinnet getirdiği belirtilen Hasan Akay, kapıyı kilitledikten sonra evi ateşe verdi.

        TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
        Kadının feryatları ardından evden dumanların yükseldiği görüldü. Büyük korku yaşayan M.B.A., engelli oğlunu alıp, çatı katındaki balkondan yan komşularına sığınarak yardım istedi.

        Hasan Akay elinde tabanca ile rastgele ateş açarken, apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Akay, içeri girdikten sonra bir kez daha silah sesi duyuldu.

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri evlerini boşaltırken itfaiye görevlileri de alevlere müdahale etti.

        Kısa süre sonra yangın söndürülürken içeri giren polis ve itfaiye ekipleri Hasan Akay'ın başından silahla vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği belirtilen Akay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da vakalarda son durum ne?
        Haberler Yaşam Avcılar'da acı olay! Eşini darbettikten sonra evi ateşe verip intihar etti
            SON DAKİKA