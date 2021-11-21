Avcılar'da acı olay! Eşini darbettikten sonra evi ateşe verip intihar etti

İstanbul'da acı bir olay yaşandı. Avcılar'da doğuştan engelli çocuğunun halıyı kirletmesi nedeniyle eşiyle tartışan Hasan Akay, öfkelenerek evi ateşe verdi. Anne M.B.A., engelli oğlu ile balkondan geçerek komşularına sığınırken, Akay tabancayla intihar etti.

ENGELLİ OĞLU HALIYI KİRLETİMCE CİNNET GETİRDİ

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.