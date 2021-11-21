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    • Yaşam
    • 21.11.2021 14:58
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    • 21.11.2021 15:05
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    SON DAKİKA! Esenyurt'ta silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Esenyurt’ta silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

    Esenyurt'ta aralarında alacak verecek davası olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
    Olay Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı.

    Esenyurt'ta silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekât ekipleri sevk edildi. Silahların kullandığı kavgada vurulan bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Ağır yaralı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar da bir tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Esenyurt'ta silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
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