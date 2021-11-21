İstanbul'da çok acı olay! Kamyonun kör noktasında kaza: 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Bağcılar'da alışveriş sonrası eve dönen anne ve 5 yaşındaki kızı gelen kamyonun kör noktasından karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kaldı.
Anne, kamyon altındaki boşluktan kendi imkanlarıyla çıkarken lastiğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza saat 14.45 sıralarında Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada O. Ş.'nin kullandığı kamyonun kör noktasında kaldı. Kamyonun çarptığı anne ve kızı yere düştü. Anne kamyonun altındaki boşluktan kendisi sürünerek çıktı ancak 5 yaşındaki çocuk kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin uyarıları sonrası şoförün kamyonu geri manevra yapmasıyla lastik altında ezilen çocuk çıkarıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gidene kadar kaza bölgesine yakın olan tıp merkezinde çalışan bir doktor ağır yaralı çocuğa ilk müdahale bulundu. Daha sonra hemen hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. O. Ş. isimli şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.