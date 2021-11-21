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    • Yaşam
    • 21.11.2021 19:16
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    • 21.11.2021 19:19
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    Zonguldak'ta başı bedeninden kopmuş halde ceset bulundu!

    Son dakika haberleri... Zonguldak'ta tüyler ürperten bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu. Olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Başı bedeninden kopmuş ceset!

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki Musfata Keleş isimli şahsın cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti.

    Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta başı bedeninden kopmuş halde ceset bulundu!
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