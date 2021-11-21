Samsun'da korkunç olay! Evine girdiği kadını boğarak öldürdü (Yaşam haberleri)

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 Kasım'da Songül Değirmenci'den Haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Değirmenci'nin evine giden ekipler, kapıyı çilingire açtırdı. Evde Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaşan polis, soruşturmayı derinleştirdi. 18 kasım saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheli bir kişiyi tespit edildi. Yapılan inceleme şüphelinin Nami Işık olduğu belirlendi. Bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CEPHANELİK OPERASYONU!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 2020'de rekor operasyon düzenlendi. Ekipler, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların yasa dışı olarak bulundurdukları silahların yanı sıra organize suç örgütlerinin kara para aklama, öldürme, yaralama tehdit ve yağma gibi suçlarda kullandıkları silahların ele geçirilmesi amacıyla geçen yıl 519 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1821 şüpheli gözaltına alındı, 961'i fabrikasyon, 172'si el yapımı ve 465'i kurusıkıdan çevirme olmak üzere 1598 tabanca ve 76 uzun namlulu silah ile 12 bin 513 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

UYANIK TORBACI KAÇAMADI

İzmir'in Çiğli ilçesinde bekçi ekiplerinden kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, kaçarken cebindeki uyuşturucu maddeleri attı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. D.U.'nun atmayı başaramadığı esrar paketleri ise cebindeydi.

NEDEN ÖLDÜN ONUR!

Ankara'da kaçan kurbanlığı ararken kaybolduktan sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin rapor ortaya çıktı. İstanbul, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, Eker'in ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmanatik değişim analizi yapılamadığı belirtildi. Rapor, "negatif" olarak bildirildi. Ölüm hakkında takipsizlik kararı verileceği öğrenildi. Onur'un ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu tahmin edilmişti.

CORONA EYLEMi!

Hollanda'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar sokaklara taştı. Göstericiler, sağa sola saldırdı. Araçları yaktı. Protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Görevliler 20 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Kent genelinde acil durum ilan edildiği açıklandı. Sokağa çıkış yasaklandı.

TELEFON BİZDEN AKILLI

Ankara Altındağ Belediyesi, yaşlılara yönelik "akıllı telefon" kullanma kursu düzenledi. Yaşlı teyzeler, hem yakınlarını görüntülü aramayı hem de sesli mesaj atmayı öğrendi. Bazıları e-Devlet uygulamasına girerek HES kodu almayı denedi. 80 yaşındaki kursiyer Kübra Tipi'nin esprisi gülümsetti: Bu telefonlar bizden akıllı!

92 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 91 milyon 901 bin 930 lira devretti. 5 bilenler 117 bin 16'şar, 4 bilenler bin 59'ar, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.