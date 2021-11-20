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    • Yaşam
    • 20.11.2021 19:30
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    • 20.11.2021 19:44
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    Muğla'da acı olay: Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu öldü

    Son dakika haberleri... Muğla'da acı bir olay yaşandı. Seydikemer ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Ödün (55) ile oğlu Erdem Ödün (28), hayatını kaybetti.

    DHA
    Baba-oğulun acı ölümü!

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde acı bir olay yaşandı. Yusuf Ödün (55) ile oğlu Erdem Ödün devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

    Kaza, öğle saatlerinde Seydikemer'in Dereköy Mahallesinin Kuz mevkisinde meydana geldi. Yusuf Ödün yönetimindeki 07 RC 036 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

    OLAY YERİNDE HAYATA VEDA ETTİLER
    Yusuf Ödün ve oğlu Erdem Ödün, devrilen traktörünün altında kaldı.

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba-oğlun yaşamını yitirdiğini belirledi.
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        Haberler Yaşam Muğla'da acı olay: Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu öldü
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