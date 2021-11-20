4 bıçak darbesi alan gençten ilginç sözler: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum

Burada da müdahalelere direnen genç bu kez de "Ölmek istiyorum. Müdahale etmesinler. Sadece iğne falan yapsınlar. Yapmayın, ben gider kendim tedavi ederim. Kendime geldim, şu an iyiyim" ifadelerini kullandı.

Sağlık personeli ve polis memurları tarafından konuşularak ikna edilen yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burada tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.