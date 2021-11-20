4 bıçak darbesi alan gençten ilginç sözler: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak kaldırıma yığılan gençin söylediği sözler şaşkına çevirdi.
Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Cadde Üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Efraim A. (20) ve Mehmet Ç. (19) caddede buluşarak konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ve aralarındaki alacak verecek meselesini çözemeyen 2 genç tartışmaya başladı.
4 BIÇAK DARBESİ
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Efraim A.'yı elinden, bacağından ve sırtından olmak üzere 4 ayrı yerinden bıçakladı.
Ardından Mehmet Ç. Hızla olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Efraim A. kaldırıma yığıldı. Çevredeki vatandaşların bağrışma seslerinden fark ettiği olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaldırımda kanlar içinde bekleyen yaralı gence 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.