Manisa'da kör kurşun! Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi tanımadığı başka bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan D., sokak ortasında tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.