Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.11.2021 00:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 01:03
    ABONE OL

    Manisa'da kör kurşun! Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

    Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi tanımadığı başka bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıya uğrayan şahus ayağından yaralanırken kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    İHA
    Tanımadığı kişiyi vurdu

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi tanımadığı başka bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan D., sokak ortasında tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

    AYAĞINDAN YARALANDI
    Bir el ateş edilen olayda Hasan D. ayağından yaralandı.

    SALDIRGAN KAÇTI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

    Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hasan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da vakalarda son durum ne?
    Haberler Yaşam Manisa'da kör kurşun! Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
        SON DAKİKA