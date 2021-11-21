Mide bulandıran olay! Öz babanın kızlarına cinsel istismarı ses kaydında ortaya çıktı: Üçünüz kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız

Sabahleyin çıkıp okuluna gitmek varken neden gitmeyesin" dediği, bir başka diyalogda yine Sıla E.'nin Serkan E.'ye karşı, birçok kez "Git başımdan, yeter artık" dediği ancak Serkan E.'nin, "Sana para verdim. Arkadaşlarınla git, eğlen, gez dedim. Şimdi sen benim önceden yaşanmış şeylerimi neden kısıtladın onu anlamadım" dediği kaydedildi. Yine bir başka konuşmada, Sıla E.'nin kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı Serkan E.'nin "Sevişmek kötü bir şey değil. Yapacağın 3-5 dakika bir şey. Sonrasını zaten bekliyorsun, okula mı gideceksin, gezip tozmaya mı gideceksin, ne yapacaksan yaparsın. Bir kere neden yapmıyoruz, yapmadığımız şey mi" dediği raporda yer aldı.