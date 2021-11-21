Mide bulandıran olay! Öz babanın kızlarına cinsel istismarı ses kaydında ortaya çıktı: Üçünüz kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız

Olay, 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı. 4 yıl süren cinsel istismar, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. Ecem B. durumu sonradan annesine anlattı. Ancak kızına inanmayan Asya D. (36), onu psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan Ecem B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı.
Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı Sıla E.'ye istismarda bulundu. Sıla E. yaşadıklarını annesi Asya D.'ye anlattı. Diğer kızı Ecem B.'nin söylediklerini hatırlayan Ayşe D., kızı Sıla E.'nin üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. Tekrar eden istismar kayıt altına alındı. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi silahla ağır yaraladı. Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan Asya D. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında Serkan E. de tutuklandı.