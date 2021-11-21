atv’nin yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard şoku

Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Kim Milyoner Olmak İster'e dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard'da okuyan Yunus Enç damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yunus Enç, üç bin TL değerindeki soruyu doğru cevapladıktan sonra "Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?" sorusuna sessiz kaldı. Ardından Telefon jokeri hakkını kullanan Enç, yazılımcı arkadaşına güvenerek, "İtalyanca ve Fransızca" yanıtını verdi. Ancak doğru cevabın "İngilizce ve Almanca" çıkmasıyla yarışmadan elendi. Yanlış cevap veren yarışmacıya, "Harvard'da okuduğun için İngilizce'nin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum" diyen Kenan İmirzalıoğlu, şaşkınlığını dile getirdi.