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    • Yaşam
    • 19.11.2021 15:18
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    • 19.11.2021 15:18
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    Bayrampaşa'da forklift faicası! Kilolarca yükün altında kaldı

    Son dakika haberine göre İstanbul Bayrampaşa'da forklift kullanan bir kişi yük taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Forkliftin altında kalan 21 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

    Bayrampaşa’da forklift faicası! Kilolarca yükün altında kaldı

    Bayrampaşa'da kullandığı forklift üzerine devrilen Umut A., ağır yaralandı. Olay saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa, Mega Center'da meydana geldi. Forklift operatörü Umut A. (21) yük taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Forklift, Umut A.'nın üzerine devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Umut A., itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla forkliftin altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Umut A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Umut A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da forklift faicası! Kilolarca yükün altında kaldı
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