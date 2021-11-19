Murat Gözgü Kimdir?

1 Kasım 1983 Siirt Doğumlu olan Murat Gözgü, İstanbul Üniversitesinde eğitimini tamamladı. Gözgü, küçük yaşlarda ticarete atılmış aynı zamanla turizm, taşımacılık işiyle uğraşmaktadır. Şu anda kendisini tamamen müziğe vermiştir.

Güneydoğu kökenli geniş bir ailenin en büyük üyesidir. Hayatını İstanbul'da devam eden Gözgü, erken yaşlarda ticarete atılmıştır. Babasının yanında çalışarak iş hayatına giriş yapan ve ticaret alanında önemli çalışmalarda bulunan Gözgü, kendisini pek çok alanda yetiştirmiştir.

Özellikle turizm ve taşımacılık alanlarında bilgi sahibi olan Gözgü bu alanlarda deneyim elde etmiştir. Birçok ülkeye seyahatler yaparak yeni yerler keşfetmiş ve buralarda öğrendiklerini de içerisinde bulunduğu sektörlerde uygulamıştır.

PEK ÇOK HOBİYE SAHİP

Birçok hobisi bulunan ve boş zamanlarında kendini geliştiren Murat Gözgü, seneler içerisinde farklı hobiler de edinmiştir. Yeni insanlar, yeni yerler keşfetmeyi sevdiği için çeşitli ülkelere seyahatler gerçekleştirmektedir. Ayrıca yeni diller öğrenmenin de önemli olduğunu düşündüğü için yabancı dillere bir yönelimi bulunmaktadır.

Rusçayı Ukrayna ziyaretlerinde öğrenen Gözgü, farklı dillere de meraklıdır. Araştırmacı kimliğe sahip olduğu için seyahat ettiği yerlerde, ilgili ülkelerle ve kültürle alakalı oldukça fazla şey öğrenmektedir.

MÜZİK ALANINDA ÇALIŞMALARI MEVCUT

Halihazırda müzik alanında çeşitli çalışmaları bulunan Murat Gözgü, yeni şarkılarını hayranlarına sunmaya devam etmektedir. 2020'de "Benim Rüyam", arkasından aynı yıl "SESVER" adlı şiir albümü 2021'de ise Netd müzikte yayınlanan "Utanmadın Giderken" adlı şarkıları hayranlarına beğenisine sunmuştur.

5 EKİM 2021 TARİHİNDE MGM MÜZİK ETİKETİYLE TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YERİNİ ALDI

Gözgü 'Utanmadın Giderken' adlı şarkısının klibini İstanbul'un gözbebeği mekanlar ile görsel Show'a çevirmeyi başardı. Üsküdar, Galata gibi tarihi mekanların büyüsünü izleyicisine sundu.

Murat Gözgü'nün sözleri kendisine ait 'Utanmadın Giderken' isimli şarkısının müziğini Ali Şahin uyarladı. Yayınlandığı tarihten itibaren yüz binlerce izlenme ile "Youtube ve Youtube music" Hitler'de binlerce şarkının içinde ilk 100 girmeyi başarmıştır. Ayrıca spotify, deezerr, fizy müzikte tüm müzik listelerinde en üst sıralarda zirveyi tırmanmaktadır.

"Bu bir ilandır."