19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkisi: Boğa, Koç, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Yay burçları nasıl etkilenecek? Ay tutulması yükselen burç etkisi...

Parçalı Ay tutulması için geri sayım sona erdi. Bugün saat 9:00'da başlayan ay tutulması tam 3 saat sürecek. Ay tutulmasının burçlara olan etkisi en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Haberimizde Ay tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçları üzerindeki etkilerine yer verdik. İşte tutulmanın etkileri ne olacak sorusunun yanıtı...
19 KASIM 2021 AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ!
KOÇ: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
BOĞA: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
YENGEÇ: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.
ASLAN: PARTNERİNİZLE aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.
BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakatketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.
TERAZİ: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.