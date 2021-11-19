Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.11.2021 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 09:40
    ABONE OL

    19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkisi: Boğa, Koç, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Yay burçları nasıl etkilenecek? Ay tutulması yükselen burç etkisi...

    19 Kasım Ay tutulması saat 9:00'da başladı. Tam 3 saat sürecek parçalı Ay tutulması 15:05'te sona erecek. Astrolojiyi yakından takip edenler Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerini araştırmaya başladı. Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçları Ay tutulmasının kendi burcunu ne yönde etkileyeceğini merak etmeye başladı. Astrologlar, 19 Kasım Boğa Ay tutulmasının etkilerinin kuvvetli bir tutulma olduğunu söylüyor. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulma hem iyicil hem de kötücül çalışabileceği söyleniyor. Peki, Ay tutulmasını burçlara ve yükselen burçlara etkisi ne olacak? İşte 19 Kasım 2021 Ay tutulması Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...

    takvim.com.tr
    19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkisi: Boğa, Koç, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Yay burçları nasıl etkilenecek?

    Parçalı Ay tutulması için geri sayım sona erdi. Bugün saat 9:00'da başlayan ay tutulması tam 3 saat sürecek. Ay tutulmasının burçlara olan etkisi en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Haberimizde Ay tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçları üzerindeki etkilerine yer verdik. İşte tutulmanın etkileri ne olacak sorusunun yanıtı...

    19 KASIM 2021 AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ!

    KOÇ: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
    Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

    BOĞA: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.

    İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.

    YENGEÇ: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
    Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
    Fikirleriniz sürekli değişiyor.

    ASLAN: PARTNERİNİZLE aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

    BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
    Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakatketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.

    TERAZİ: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

        AKREP: KENDİNİZİ ifade etmek için her türlü fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.

        YAY: BUGÜN çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

        OĞLAK: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

        KOVA: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
        Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

        BALIK: ÇALIŞMALARINIZLA ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.
        İstediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Onu ‘Camcı Lütfü’ olarak tanıdım
        Haberler Yaşam 19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkisi: Boğa, Koç, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Yay burçları nasıl etkilenecek? Ay tutulması yükselen burç etkisi...
            SON DAKİKA