Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Mevlana Bölgesi'nde tarihi dönüşümün hızla sürdüğünü ifade etti

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı'nda ve Altın Çarşı'da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye'ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya'nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Mevlana Çarşısı'ndaki çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Altın Çarşı'da da bu oran yüzde 35-40 civarında. Proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

BU TESİSLER TUZ GÖLÜ'NÜ KORUYACAK

Tuz Gölü'nün korunmasına önemli katkı sağlayacak Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin inşaatında yüzde 70 seviyelerine ulaşıldı. Tesislerde ileri biyolojik arıtma yapılacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgedeki oluşan atık suların arıtmadan sonra güvenli bir şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edileceğini, böylece Tuz Gölü ekolojisinin korunmuş olacağını söyledi. Başkan Altay, "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılıyor. Hem de flamingolara ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü ekolojisini koruyacak atık su arıtma tesislerimizin yapımında yüzde 70 seviyelerine ulaştık.

YENİ SANAYİ SİTESİ HIZLA YÜKSELİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa desteğiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla vizyon projeleri bir bir hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Konya'da uzun yıllardır çözüm bekleyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasının da bunlardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Büyükşehir mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik bir arazi ile bu önemli projeye katkı verdik. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL olan bu önemli proje tamamlandığında şehrimizin çehresi değişecek" dedi.

ATIL ARAZİLER İŞLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Çomaklı Mahallesi'ndeki atıl arazide ektiği arpadan elde ettiği mahsulü Kastamonu'daki üreticilere gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde mülkiyeti kendilerine ait atıl durumda bulunan arazilerde susuz tarım uygulaması yaparak hem kuraklığa dayanıklı türlerle ilgili ar-ge çalışması yaptıklarını hem de elde edilen ürünün tamamını sosyal destek amacıyla kullandıklarını söyledi.

Konya Modeli Belediyecilik örneği olan çalışma kapsamında Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde atıl durumdaki 700 dekar araziye arpa ekimi yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "İlk mahsulleri anlamlı bir yerde kullanmak istedik. Buradan topladığımız mahsulü yaz aylarında Batı Karadeniz'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan sel felaketinden etkilenen büyükbaş hayvan üreticilerimize gönderdik" dedi.