Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.11.2021 18:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2021 19:11
    ABONE OL

    Ucuz sterlin satın almak isterken şok yaşadı! 700 bin liralık dolandırıcılık...

    Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Ali Rıza Yıldız isimli vatandaş ucuz sterlin almak isterken hayatının şokunu yaşadı. Yıldız (72), kendisini telefonla arayıp elindeki 350 bin sterlini ucuza bozduracağını söyleyen Metin U. (40) tarafından 700 bin lira dolandırıldı.

    Ucuz sterlin satın almak isterken şok yaşadı!

    Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Ali Rıza Yıldız isimli vatandaş ucuz sterlin almak isterken 700 bin lira dolandırıldı.

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı.

    700 BİN LİRAYA 350 BİN STERLİN ALMAK İSTEDİ
    16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.

    DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU
    Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı.

        Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. (40) gözaltına alındı. Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı.



        Denizli'den Muğla'ya getirilen 4 şüpheli, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdüğü 700 bin lira ise henüz bulunamadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Avam Kamarası karıştı!
        Haberler Yaşam Ucuz sterlin satın almak isterken şok yaşadı! 700 bin liralık dolandırıcılık...
            SON DAKİKA