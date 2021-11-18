Ucuz sterlin satın almak isterken şok yaşadı! 700 bin liralık dolandırıcılık...

700 BİN LİRAYA 350 BİN STERLİN ALMAK İSTEDİ

16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.