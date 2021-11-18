Bağcılar’da ATM taşlayan şahıs kameraya yakalandı

İstanbul Bağcılar'da ATM taşlayan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 00.45 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ATM'ye gelen bir şahıs, eline aldığı parke taşını defalarca ATM'ye fırlatarak zarar vermeye çalıştı. Şüpheli bir süre sonra taşı da alarak ATM'nin önünden uzaklaştı.