Bağcılar’da ATM taşlayan şahıs kameraya yakalandı

İstanbul Bağcılar'da ATM taşlayan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün gece saat 00.45 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ATM'ye gelen bir şahıs, eline aldığı parke taşını defalarca ATM'ye fırlatarak zarar vermeye çalıştı. Şüpheli bir süre sonra taşı da alarak ATM'nin önünden uzaklaştı.
POLİSLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, ATM'ye yakın bir bölgede duran şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada şüpheli şahıs polis ekiplerine küfür ve hakaretler ederek cebinden çıkardığı bir cisimle mukavemette bulunmaya çalıştı.
Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
ÖNCEDEN DE ATM'LERE ZARAR VERDİĞİ ANLAŞILDI
Yapılan kimlik sorgusunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.B. olduğu anlaşıldı. İncelemelerde E.B.'nin daha öncede bölgede bulunan başka ATM'lere zarar verdiği için yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'ev hapsi' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.