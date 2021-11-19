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    Bursa, Konya, Sakarya, Kastamonu, Trabzon, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep... Belediyelerde dijital dönüşüm

    Bursa, Konya, Sakarya, Kastamonu, Trabzon, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerimiz, ‘dijital’ çağı yakalamakta kararlı. Yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar vasıtasıyla sınırlı kaynaklarını etkin kullanarak gelecekteki problem ve ihtiyaçlara çözümler üreten ‘Akıllı Şehirler’ geliyor.

    Akıllı şehirler
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    Türkiye'nin 81 ilinde büyük değişim yaşanacak. ABD, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü Türkiye'nin ise ilk akıllı şehir strateji belgesi ile şehirler yakın zamanda akıllanacak.

    Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojik altyapısıyla yolları akıllı hale dönüştürmeye başlarken, şehirlerin akıllı sistemlerle donatılması için de çalışmalar hızlandırıldı.

    Çalışma kapsamında şehirlerin çevre, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı gibi tüm unsurlarının teknoloji ile donatılması sağlanacak.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine akıllı şehirler strateji belgelerini göndererek öncelikleri belirleyecek. Değişim hayatımızı kolaylaştıracak.

        AKILLI ŞEHİR NE ANLAMA GELİYOR?
        ■ Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,


        ■ Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
        ■ Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,
            Kandil ne diyorsa o!
            Haberler Yaşam Bursa, Konya, Sakarya, Kastamonu, Trabzon, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep... Belediyelerde dijital dönüşüm
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