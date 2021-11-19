Bahar Babacan’ın Bella Hadid heyecanı: Vereceğim eğitime katılacak

Güzellik dünyasının son dönemde en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bahar Babacan'ın başarısı, yurtdışında da dikkatleri çekti.

Dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikalı top model Bella Hadid'in reklam yüzü olduğu kozmetik firması, kendi ekibine yönelik hazırladığı eğitim programı için Bahar Babacan'a ulaştı.

FİRMANIN EKİBİNE EĞİTİM VERECEĞİM

Firmanın kendisinden eğitmenlik yapmasını istediğini açıklayan Bahar Babacan, "Bana teklif getiren kozmetik firması, ekibine eğitim vermemi istedi. Kabul ettim, yakında projenin tarihlerini belirlemek üzere yurtdışına gideceğim" dedi. Güzellik sektöründe kişilere uygulanacak cihaz ve ürünlerin kullanımı öncesi mutlaka eğitim almak gerektiğini belirten Bahar Babacan, "Görsellik önemlidir ama sağlıklı görsellik her zaman daha önemlidir. Birçok cihaz ve ürünün kullanımında profesyonel eğitimlerden geçmek gerekir. Biz, uzun zamandır yaptığımız uygulamaların doğruluğu ve müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde ciddi bir yol kat ettik. İşinizi aşkla yaptığınızda her zaman başarılı olursunuz. Yurtdışından gelen bu teklifler de başarımızın bir göstergesi" diye konuştu.

BELLA BENİM EN SEVDİĞİM MODEL

Bahar Babacan, eğitimlere ünlü model Bella Hadid'in de katılacağını ve bunun kendisinde ayrı bir heyecan yarattığını söyledi: "Markanın bu eğitim programı için beni tercih etmesinden dolayı onore oldum. Eğitimde Bella'nın da olacağını söylediler. En sevdiğim modelle bir araya gelecek ve ona eğitim verecek olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor."



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