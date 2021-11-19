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    • Yaşam
    • 19.11.2021 18:10
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    • 19.11.2021 18:10
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    Senkron Siber Güvenlik şirketi, çeyrek asırlık tecrübesini dijital banka sektörüne aktarıyor

    Senkron Güvenlik Yönetim Kurulu Üyesi Siber Güvenlik Uzmanı Emre Dağdelen, siber saldırılarda saniyelerin bile önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; Dijital saldırılar son dönemde çok ciddi bir boyuta ulaştı. Çıkarılan regülasyonlar kapsamında kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm banka personeli oltalama testlerine tabi tutulmalı’

    Çeyrek asırlık tecrübe dijitale aktarılıyor

    Senkron Güvenlik Yönetim Kurulu Üyesi Siber Güvenlik Uzmanı Emre Dağdelen, siber saldırılarda saniyelerin bile önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; Dijital saldırılar son dönemde çok ciddi bir boyuta ulaştı. Çıkarılan regülasyonlar kapsamında kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm banka personeli oltalama testlerine tabi tutulmalı'

    BANKA PERSONELİNE OLTALAMA TESTİ ŞART
    Senkron Güvenlik Yönetim Kurulu Üyesi Siber Güvenlik Uzmanı Emre Dağdelen; 'Bankacılık işlemlerinin tek bir model cihazla yapılması sanal saldırıları da beraberinde getirirken, uzmanlar, saldırılara karşı banka personelinin oltalama testlerine tabi tutulması gerektiğini belirtiyor' dedi.

    Dağdelen; 'Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçtigimiz günlerde önemli bir kararı yürürlüğe soktu. Kurumun kararında "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik:

    Yönetmeliğin 19.madesine göre banka genelinde bilgi güvenliği farkındalık seviyesini artırmak için periyodik eğitimler verilmelidir ve düzenli olarak bilgi güvenliği farkındalığı ölçülerek anketler yapılmalıdır. Güncel saldırı yöntemleri dikkate alınarak gerekli sosyal mühendislik senaryoları üzerinden çalışanlara yönelik periyodik testler gerçekleştirilmeli ve bu testlerden geçemeyen çalışanlara ilave hedefli eğitimler verilmelidir' ifadelerine yer verildiğini söyledi.

    "Bu bir ilandır."

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    Haberler Yaşam Senkron Siber Güvenlik şirketi, çeyrek asırlık tecrübesini dijital banka sektörüne aktarıyor
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