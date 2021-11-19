Takip ettiği kişiyi sokak ortasında boynunu keserek vahşice öldürdü! Diyarbakır'da korkunç olay

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve korana virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi.