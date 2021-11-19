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    • Yaşam
    • 19.11.2021 23:37
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    • 19.11.2021 23:41
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    Takip ettiği kişiyi sokak ortasında boynunu keserek vahşice öldürdü! Diyarbakır'da korkunç olay

    Son dakika... Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs takip ettiği kişiyi sokak ortasında boynunu keserek vahşice öldürdü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre aile içi husumet durumu olduğu belirtildi.

    Sokak ortasından boynunu keserek öldürdü

    Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve korana virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi.

    Saldırgan, Kaya'nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı.

    Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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        Haberler Yaşam Takip ettiği kişiyi sokak ortasında boynunu keserek vahşice öldürdü! Diyarbakır'da korkunç olay
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