Toprak altında bulundu! Defineciler göbek taşını bile parçalamış! Tarihi hamam yapısıyla mest ediyor





"DEFİNECİLER GÖBEK TAŞINI PARAMPARÇA YAPTI"

Çocukluğundan bu yana Yukarı Ulaşlı'da yaşadığını söyleyen Mahmut Yetkin, "Burada yıkanırdık, o zamanlar bu alanlar çok temizdi. Gençler burada oturup, geceleri helva yaparlardı. O zamanlar televizyon ve radyolar yoktu. Gramofon vardı, o yüzden gramofon çalarlardı. Bu hamamdaki göbek taşı güzel ısınırdı. Fakat defineciler bunu paramparça yaptılar. Burası Karamürsel'e bağlıydı. Karamürsel'in 48 parça köyü varmış. En fazla vergiyi veren yer burasıymış. 16 akçe vergi verirlermiş. Burada yaklaşık 60-70 hane vardı. Fakat sonradan durumlar gereği hep aşağılara doğru indiler. 1948'de babam da aşağılara ev yapmıştı. Depremden 20 gün evvel ev yıkıldı" şeklinde konuştu.