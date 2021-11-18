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    İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran vahşet! Ailesini katletti, daha sonra intihar etti.

    Çağrı Ekici, annesi Sakine ve babası Yusuf’u silahla katletti. Ardından siyanür içerek intihar etti. Yapacaklarını ise sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

    Vahşetin ’Çağrı’sı!

    İstanbul Küçükçekmece'de 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurdu.



    Yere yığılan ikili, can verdi. Ekici, ardından yatağında siyanür içerek intihar etti. Zanlının önceki akşam saat 21.47'te sosyal medya hesabından vasiyet paylaşımı yaptığı görüldü. Çağrı Ekici'nin ölmeden önce Instagram hesabının profil bölümüne eklediği linke tıklandığında, çok çarpıcı detaylar içeren bir word dosyasına ulaşıldı. Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran vahşet! Ailesini katletti, daha sonra intihar etti.
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