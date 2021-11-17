İstanbul'da dev operasyon: 51 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi

Hareket geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 51 bin 611 lira olduğu belirtilen 41 bin 289 satışa hazır dolu sahte parfüm ele geçirildi.
Hareket geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 51 bin 611 lira olduğu belirtilen 41 bin 289 satışa hazır dolu sahte parfüm ele geçirildi.
1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.