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    • Yaşam
    • 17.11.2021 11:42
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    • 17.11.2021 12:02
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    İstanbul'da dev operasyon: 51 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi

    Fatih'te sahte parfüm üretip, satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 51 milyon 611 bin lira olduğu belirtilen 41 bin 289 sahte parfüm ele geçirildi. 3 adrese düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    Dev operasyon! 51 milyon TL!’lik sahte ürün ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sahte parfüm üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.

    Hareket geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

    Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 51 bin 611 lira olduğu belirtilen 41 bin 289 satışa hazır dolu sahte parfüm ele geçirildi.

        1 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

        Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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