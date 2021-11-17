Ugur Sofu’nun "Yalan Dünya" adlı eseri Güvercin Müzik etiketiyle dinleyicileriyle buluştu

Sözü ve müziği aynı zamanda aranjörü Ali Taşyürek`e ait olan ``Yalan Dünya`` adli eser güvercin müzik etiketiyle tüm dijital platformlarında yerini almıştır.



Bir anda türkülerin aranır yüzü olmaya başlayan ve kendine has tarzı ile genç nesillere türkülerini taşımaya gayret gösteren Ugur Sofu, yeni yıl için bir tane halay potpori geleceğinin müjdesini de vermiştir.



UGUR SOFU KİMDİR?

Ugur, 02.06.1987 tarihinde Almanya Darmstadt'da dünyaya geldi. Ilk ve orta öğrenimini Almanya`da tamamladı. Çok küçük yaşlarda müziğe olan sevdasını ve yeteneğini fark eder. Ailesindeki ve çevresindeki müzik gruplarını örnek alarak müzik eğitimine başlamaya 10 yaşında karar vermiştir. Ozan Müzik Evi Eğitim Merkezinde bir süre nota ve şan dersleri alan Uğur 2006 yıllında müzik hayatına başlamıştır.

Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Ugur, Türk Halk Müziği ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz geliştirmiştir.