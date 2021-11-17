Op. Dr. Battal Tekin: Dubai ve Almanya’dan yatırımcılarla görüşüyoruz

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, özellikle rinoplasti alanındaki çalışmalarıyla estetik dünyasında dikkatleri üzerine çekti. 2017'de açtığı özel muayenehanesinin yanı sıra Acıbadem Beylikdüzü Hastanesi'nde de part-time olarak hizmet veren Op. Dr. Battal Tekin, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla yurt dışında da tanındı.



YATIRIMCILARDAN TEKLİF

Estetik turizmi alanında zirvede yer alan Türkiye'de yurt dışından gelen hastaların en çok tercih ettiği doktorlar arasında bulunan Op. Dr. Battal Tekin, son dönemde yatırımcılardan da teklifler aldığını açıkladı. Özellikle Dubai ve Almanya'da sağlık alanında yatırım yapmak isteyen girişimcilerin kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Op. Dr. Battal Tekin, tekliflere sıcak baktığını ifade etti.



İLETİŞİM HALİNDEYİZ

"Dubai ve Almanya'dan çok teklif geliyor. Oradan bazı yatırımcılarla iletişim halindeyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren yeni yerler açacağız" diyen Op. Dr. Battal Tekin, yeni hizmete girecek kliniklerle Dubai ve Almanya'da da ameliyatlar gerçekleştirecek. Dr. Tekin, 2022 yılından itibaren Dubai-Almanya-Türkiye hattında mekik dokuyacak.



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