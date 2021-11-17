Hamsi bolluğu hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü





Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise bu sene beklenilenin üzerinde bir hamsi olduğunu dile getirerek "Fiyatlar uygun, balık güzel vatandaşın talebi de iyi. İnşallah böyle devam eder. Bizde hem taleplere karşılık vermiş oluruz hem de bol bol satmış oluruz. Palamutta beklenen olmadı ama inşallah yerini hamsiye bıraktı.