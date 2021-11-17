Mardin'de yurtta kalan İrem Zeynep Aygün'ün sır ölümü araştırılacak (Yaşam haberleri)

Mardin Kredili Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta kalan Artuklu Üniversitesi ebelik 1. sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), 8. katta bulunan odasının penceresinden düştü. Aygün'ü gören öğrencilerin çığlıkları ile olay fark edildi. Genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Aygün'ün neden düştüğü konusunda araştırma başlatıldı.

KRAKER DEHŞETİ

Adana'da Muzaffer Gül (7), evde annesinin cep telefonunda video izledi. Bir taraftan da kraker yedi. Nefesi kesilen çocuk, uzandığı koltuktan yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gül, kurtarılamadı. Ailesi gözyaşlarına boğuldu.

ÖLEK GİDEK GERİ GELEK!

Adana'da Sefa Kürçe (39), tartıştığı babası Cabbar Kürçe'yi (64) 3 satır darbesiyle öldürdü. Psikolojik sorunları olan katil, "Babama bir satır, kendime de bıçak vurdum. Babamla 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi.

68 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 68 milyon 601 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 198'er lira, 4 bilenler 594'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

ÜMIT GİTTİ

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan (42), Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı olmadığı belirtilen ve yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören Demirhan için Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Anne Şükran Demirhan törende, "Kurban olduğum nereye gidiyorsun? Yolun açık olsun Ümit'im. Hakkım sana helal olsun, Ümit" diyerek feryat etti.

NEREDESİN YÖRÜK KIZI?

MErsin Gülnar'da Sarıkeçili Yörükler'i çadır kurarken ortadan kaybolan kızları Müslüme Yağal'ı (3), hala bulunamadı. Arama kurtarma ekipleri, 8. günde de bir sonuca ulaşamadı. Baba Mehmet Yağal'ın, "Hasmımız var. Onların yavrumu kaçırmış olabileceğinden endişeliyim. Kızıma zarar verirler" açıklaması, jandarmayı da harekete geçirdi. Köylülerin ifadesini alan görevliler, küçük kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye başladı.

ŞEHİT BABA ÖZLEMİ!

Erzurum'lu Zakir Öz, 60 yıl önce Ankara'da askerlik yaparken, elektrik kablolarındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olaydan 20 gün sonra haber verilen aile, cenazeyi almak için Ankara'ya gittiğinde, Öz'ün askerler tarafından defnedildiği söylendi. Babasının ölümünden 2 ay sonra dünyaya gelen 61 yaşındaki Zakire Öz, 9 yıl önce mahkemeye gitti. Eski belgeleri inceleyen ve geniş bir araştırma yapan mahkeme heyeti, Zakir Öz'ün şehit olduğuna karar verdi. Baba özlemiyle büyüyen Zakire Öz, "60 yıl sonra da olsa, babama hak ettiği unvan verildi. Şimdi daha huzurluyum" dedi. Furkan NEHRİ

SÜRÜYORUJ!

Fransız markası Guerlian, 62 bin dolarlık ruj üretti. 18 karat pırlantayla süslü organik ruj için 7 kişi sipariş verdi.

3 AYLIK KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Antalya'da Mustafa G. birlikte yaşadığı Beyza E'ye dayak attı. 3 aylık kızı Elif Ada'yı da başına vura vura dövüp yaraladı. Talihsiz bebek hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Cani baba ise annenin ihbarı üzerine yakalandı.

FİDYESEPETİ

8 ay önce 21 milyon müşterinin şifrelerini çaldıran Yemeksepeti, yeni bir skandalla sarsıldı. "Bütün verileriniz elimizde" diyen hacker'lar fidye istemek için kapıya dayandı.