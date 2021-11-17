İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grubun yol verme nedeniyle tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 6 kişinin yaralandığı olay sonrası polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, saat 23.45 sıralarında Ülkü Mahallesi 830 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. İddiaya göre, kendisine yol vermeyen Yasin T.'nin aracının önünü kesen M.V.D., küfretti.