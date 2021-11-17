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    • Yaşam
    • 17.11.2021 09:05
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    • 17.11.2021 09:05
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    Hırsız ev sahibiyle karşılaşınca 3. kattan aşağı düştü

    Adana'da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibiyle karşılaşınca balkondan kaçmaya çalıştı. 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralanan hırsız, "Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten” diyerek kendisini savundu.

    Hırsız ev sahibiyle karşılaşınca 3. kattan aşağı düştü

    Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin 3'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali K. (46) bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra Cumali K. ikametin sahibiyle karşılaştı.



    Panikleyen Cumali K. balkondan inmeye çalıştığı sırada 3'üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.



    Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Cumali K.," Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım" diyerek kendisini savundu.



    Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen Cumali K., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
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